Traktor schwankte, dann stürzte er Böschung hinab

Am Freitag gegen 6.55 Uhr früh ereignete sich auf einer Kreuzung in Mehrnbach ein Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Grieskirchen war mit dem Traktor der Firma in Richtung Gurten unterwegs. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit dürfte dieser ins Schwanken geraten sein und stürzte dabei über eine Böschung hinunter.