Mann (30) nach sexuellem Übergriff in U-Haft

Jener Mann, der am Montagabend im Bezirk Bludenz (Vorarlberg) eine 13-Jährige missbraucht haben soll, sitzt nun in der Justizanstalt Feldkirch in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen in Genf wohnhaften Schweiz-französischen Doppelstaatsbürger. Weitere Ermittlungen und internationale Abklärungen laufen.