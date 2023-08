FC Liverpool steht vor Rekordtransfer

Liverpool steht offenbar vor einem Rekordtransfer in der englischen Premier League. Der Klub von Trainer Jürgen Klopp hat sich nach Informationen von „The Athletic“ vom frühen Freitagmorgen mit Brighton and Hove Albion auf den Wechsel von Mittelfeldspieler Moises Caicedo geeinigt und will dafür 110 Millionen Pfund (rund 127 Millionen Euro) Ablöse bezahlen.