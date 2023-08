Rathaus-Streit: Freispruch für Spitzenbeamten

Freispruch erfolgte aus Mangel an Beweisen

Das sah letztlich auch das Gericht so und sprach den Mann mangels stichhaltiger Beweise frei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 13 Zeugen hatte man zuvor befragt, darunter auch den Bürgermeister selbst. „Ich habe nie an der Unschuld meines Mitarbeiters gezweifelt“, sagte Stangassinger. Wegen einer Falschaussage im Ermittlungsverfahren fasste der stellvertretende Amtsleiter eine diversionelle Geldbuße in Höhe von 3000 Euro aus. Der 60-Jährige hatte zunächst behauptet, nie einen Ausdruck der Disziplinaranzeige auf seinem Schreibtisch liegen gehabt zu haben.