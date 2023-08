Was macht ein Pferd in Kärnten auf dem Dachboden?

Das Team der Pferdedocs hat seinen Sitz in St. Veit an der Glan, wo auch vor kurzem die neue Praxis Pfotendocs eröffnet wurde, um auch für die Kleintiere da zu sein. Tierarzt Georg Ratschitsch hat sich aber den Pferden verschrieben. Mit Sabine Heckenbichler ist er in ganz Kärnten, Osttirol und Teilen der Steiermark unterwegs. Infos: www.pferdedocs.at