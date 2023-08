Serientäter ++ Glawischnigs Kickl-Geheimnis

Die Wiener Polizei ist dem Serientäter auf der Spur. Im vorherigen Monat ereigneten sich vergleichbare Zwischenfälle: Am 12. Juli wurde um 7.40 Uhr ein 56-jähriger obdachloser Mann am Handelskai in Wien-Brigittenau mit tödlichen Stich- und Schnittverletzungen aufgefunden. Zehn Tage später, am 22. Juli, wurde gegen 3.40 Uhr eine 51-jährige Frau in der Venediger Au durch Stich- und Schnittverletzungen schwer verletzt. Sie überlebte. Aufgrund gewisser Ähnlichkeiten schließt das Landeskriminalamt Wien einen Zusammenhang dieser drei Fälle nicht aus.