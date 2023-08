Wiener Konditorei feiert 110. Geburtstag

So stammt das älteste Rezept des Hauses - jener der berühmten Cremeschnitten - aus dem Jahr 1943. Hergestellt werden die Köstlichkeiten seit 1974 in der firmeneigenen Produktionsstätte in Floridsdorf. Bis zu drei Tonnen feinste Konditorwaren werden hier großteils von Hand erzeugt. Das Geschäft floriert: Heute zählt der Familienbetrieb mehr als 300 Mitarbeiter und 29 Filialen in Wien, eine in Graz und zwei in Innsbruck. Auch ausgewählte Supermarktketten werden beliefert.