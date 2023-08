Schwerer Brocken als erster Prüfstein

Dreimal (1998, 2021, 2022) konnte der EVZ bisher die Meisterschaft holen. In der abgelaufenen Spielzeit war für die Truppe von Head Coach Dan Tangnes im Halbfinale gegen den späteren Sieger Geneve-Servette Endstation. „Das ist gleich eine gute Herausforderung, aber wir wollen dennoch die Dinge aus dem Training möglichst gut umsetzen und uns weiter als Team finden“, erklärt Peter Schneider, was morgen (19.30) im ersten Testspiel in Zell am See wichtig sein wird. Dort haben die Eidgenossen seit Montag ihre Zelte aufgeschlagen. „Zell am See und die Region bieten uns die besten Möglichkeiten, um uns optimal auf die Saison vorzubereiten“, sagt Sportchef Reto Kläy.