Der Stachel sitzt in Zell noch immer tief – das frühe Aus in den Pre-Playoffs der Alps Hockey League hinterließ Spuren. „Wir haben an den Stellschrauben gedreht, damit das dieses Jahr nicht wieder passiert. Die Mannschaft hat Hunger auf mehr“, brennt Kapitän Hubert Berger. Die Ziele sind klar gesteckt: Titelverteidigung der Österreichischen Meisterschaft und direkter Einzug in die Playoffs. Was es dafür braucht erklärt der Trainer: „Das wichtigste ist die Konstanz. Das beginnt mit dem ersten Training.“