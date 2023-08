Mehr Sicherheit: „Big Brother“ im Bahnhofspark

Egal ob bei Gewaltdelikten, Taschendiebstählen oder Drogenhandel: „Big Brother“ – also eine Videoüberwachung – wirkt präventiv, weil sich Täter nicht unbeobachtet fühlen und sie ein wichtiges Hilfsmittel bei der Aufklärung von Straftaten ist. Gerade an neuralgischen Punkten, wie in den Linzer Öffis oder in der Altstadt hat sie sich längst bewährt. Und selbst die Situation am einstigen Drogen-Hotspot Nummer eins, dem Hinsenkampplatz, hat sich dadurch verbessert. „Wo Kameras hängen, wird weniger herumgelungert“, will FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml wissen.