Eine Teufelsliga im irren Milliarden-Rausch

Ski fahren mit Haaland

Die meiste Kohle (3,5 Mrd. Euro) fließt dank der massiven TV-Gelder in die Kassen, aber auch Spieltag- und Merchandising-Einnahmen sind weltweit unangefochten. Martin Hiden war einer der ersten Österreicher in der Premier League, die in dieser Form seit 1992 existiert. Der Steirer spielte von 1998 bis 2000 für Leeds. Gemeinsam mit einem gewissen Alf-Inge Haaland. Als Sohnemann Erling 2019 zu Salzburg wechselte, wurde der Kontakt zwischen den beiden ehemaligen Teamkollegen wieder intensiver. „Wir waren dann einige Male zusammen Ski fahren, haben auch jetzt noch immer wieder Kontakt, aber ich gehe Alfie auch nicht auf die Nerven“, erzählt Hiden mit einem Lächeln. „Erling ist ein Paradebeispiel dafür, was man alles aus Talent machen kann. Und Erling steht vollkommen zu Recht dort, wo er gerade ist.“