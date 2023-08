Falscher „Blinder“ erschlich sich 900.000 Euro

Schadenssumme von 89 Millionen Euro

Insgesamt deckte die Taskforce durch Kontrollen und die Kooperation mit Finanzpolizei und auszahlenden Stellen (PVA, ÖGK etc.) in fünf Jahren eine Schadenssumme von 89 Millionen Euro auf. Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres wurde bereits ein Gesamtschaden von 14 Millionen Euro identifiziert – das ist so viel wie im ganzen Jahr 2022. Dabei wurden 2218 Fälle von Sozialleistungsbetrug mit 2288 Tatverdächtigen angezeigt, ein Plus von 28 Prozent. 72 Prozent der Verdächtigen sind ausländische Staatsbürger, 28 Prozent sind Österreicher.