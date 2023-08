Bei den Festspielen wird das Unmögliche möglich

Um die Herausforderung am Theater HORA zu verstehen, muss man sich das Ensemble einmal genauer ansehen. In Theaterkreisen sind die Horas aus Zürich seit 30 Jahren absolute Pioniere, denn sie bestehen aus Spielern mit kognitiver Beeinträchtigung. Doch diese Tatsache hindert das Ensemble nicht daran, seit Jahren Theaterpreise einzusammeln, auf Welttournee zu gehen und mit namhaften Regisseuren zusammenzuarbeiten. Allein die Herangehensweise an die Stücke und deren Umsetzung unterscheiden sich von „normalgesunden“ Kompanien.