Wissenschaft nutzt ein Naturphänomen

Dabei können sich an einem Tag mehr als tausend Tiere am Himmel tummeln – perfekt also für die Wissenschaft. Seit vielen Jahren findet im Naturpark Dobratsch das „Greifvogelcamp“ statt. Dabei werden die Wespenbussarde auf ihrem Weg in den Süden gezählt. Die Thermikschaukel der Villacher Alpe zieht nicht ausschließlich Wespenbussarde an. Die Wissenschafter konnten auch andere Bussarde, Falken oder Milane sichten.