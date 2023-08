Syrer attackierte Arbeitskollegen mit Messer

Am Morgen des 9. August kam es zu einem Vorfall in einer Firma im Flachgau, bei dem ein 29-jähriger Mann aus Syrien seinen 42-jährigen rumänischen Arbeitskollegen mit einem Messer am Oberschenkel verletzte. Der Angreifer wurde nach der Tat festgenommen und gestand, die Tat geplant zu haben. Als Motiv gab er an, dass er glaubte, der Rumäne hätte ihn mit Haarausfallpulver vergiften wollen.