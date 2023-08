Neuer Regen steht bevor: Bangen in Südsteiermark

Pflegeheim wird abermals geräumt

Das führt zu zwei Problematiken: Zum einen dürfte der Grundwasserspiegel wieder stark ansteigen und viele bereits leergepumpte Keller abermals überfluten. Bereits am Vormittag wurden die etwa 30 Bewohner des Pflegeheims „Haus der Senioren“ in Kaindorf an der Sulm wie schon vor ein paar Tagen in ein Heim nach Frauental verlegt. „Es ist keine Gefahr in Verzug, aber im Erdgeschoß gibt es bereits nasse Wände“, berichtet Klaus Steinwendter, Bezirksrettungskommandant des Roten Kreuzes.