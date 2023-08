Mann für große Momente hat jetzt Olympia im Visier

Dabei war es in der Schweiz jetzt sehr knapp, weil ihm auf der fordernden Route die Zeit ausging. „Ich habe über der letzten Kante mal geschaut und so mit einer Minute gerechnet – da waren es noch 35 Sekunden. Aber es war egal, weiter wäre ich sowieso nicht mehr gekommen“, sagte Schubert, der mit dem letzten Zug in Führung ging: „Ich habe gewusst, dass ich eine Medaille habe. Und das Glück war auf meiner Seite.“ Weil Adam Ondra und Toby Roberts früh Fehler machten, Jakob vorne blieb.