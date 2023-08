„Würde Nulllohnrunde auf Länderebene unterstützen“

Fokus auf Gewaltschutz-Einrichtungen

Anfang August verzeichnet Österreich unterdessen bereits den 16. mutmaßlichen Femizid: Eine 35-Jährige ist am Montag tot in ihrer Wohnung in Salzburg aufgefunden worden. Ihr 41-jähriger Ehemann hat sich danach das Leben genommen. Es sei nach wie vor sehr wichtig, dass die Politik Gewaltschutz-Notrufnummern und Institutionen wieder stärker in den Fokus rückt. Viele Betroffene seien demnach noch nicht ausreichend über wesentliche Gewaltschutzeinrichtungen informiert - das zeige auch eine Studie, so Holzleitner. Österreichweit stehen umfassende Hilfsangebote für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen zur Verfügung. „Sie sind die erste Anlaufstelle bei Gewalt.“