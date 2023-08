Nach WM-Sieg: Jungstar verzichtete auf große Party

Mit dem zweiten WM-Titel im Marathon stieg Mona Mitterwallner am Sonntag in den Kreis der Allzeitgrößen im Mountainbike-Sport auf. Nur Gunn-Rita Dahle (NOR), Annika Langvad (DEN) und Pauline Ferrand-Prévot (FRA) haben bei den Frauen mindestens zwei WM-Siege in dieser Disziplin gefeiert.