Torschütze Laimer im Video: „Fühle mich wohl hier“

Laimer hatte am Montag für seinen neuen Verein FC Bayern München im finalen Testspiel vor dem Supercup-Duell mit RB Leipzig den Treffer zum 1:1 erzielt. Nach einem Doppelpass mit Jamal Musiala traf er in der 32. Minute gegen die AS Monaco, die zuvor durch Minamino (29.) in Führung gegangen war. Der deutsche Fußball-Meister gewann letztlich mit 4:2 (3:1).