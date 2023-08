Salzburg hat einen neuen Assistkönig

Maurits Kjaergaard ist schon seit zwei Saisonen fixer Kaderbestandteil bei Fußball-Meister Salzburg. Der schlaksige Däne, der 2019 für 2,7 Millionen Euro von Lyngby an die Salzach kam, gilt als großes Talent, konnte seine Fähigkeiten in den vergangenen beiden Jahren aber zu selten zeigen. Meist waren es andere, die im Bullen-Spiel für die Highlights gesorgt haben. In der Mozartstadt wartete man bisher vergeblich auf seinen Durchbruch. Heuer könnte es aber endlich so weit sein