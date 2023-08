„Planänderung“: Neuer-Comeback gar erst 2024?

„Wochen oder Monate“

Die „Sportbild“ will eine „Planänderung“ bei Bayern in Erfahrung gebracht haben. Derzufolge dürfte Neuers Einsatz beim Bundesliga-Auftakt in Bremen kein Thema sein. Stattdessen dürfte das Projekt eines werden, das sich über „Wochen oder Monate“ hinzieht. Hieße im Extremfall: Comeback erst 2024. Davon, dass hinter vorgehaltenen Bayern-Händen genau dieses Szenario ausgesprochen wird, will wiederum die „Bild“, auf inoffiziellem Wege, versteht sich, Notiz genommen haben. Neuer selbst postete am Montagnachmittag derweil ein Bild von sich in der Kraftkammer. Ein Signal, dass er vor Kraft strotzt? Oder doch, dass es mit dem Rasen- und Mannschaftstraining noch ein Weilchen dauern wird? Interpretationssache.