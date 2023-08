Segelklub Mattsee auf Kurs zum Gesamtsieg

Ist die Entscheidung für den Gesamtsieg der Österreichischen Segelbundesliga schon gefallen? Nun das wird das Finale vom 8.-10. September am Wolfgangsee zeigen. Der Segelclub Mattsee wird dort wieder mit Stefan Scharnagel an den Start gehen, der das Revier wie seine Westentasche kennt. Das Team vom Segelclub Mattsee gab sich trotz der ausgezeichneten Vorzeichen und der Führung von 18,5 Pkt für das Finale noch sehr zurückhaltend: „Natürlich sieht es jetzt sehr gut aus, aber abgerechnet wird zum Schluss. Wie schnell es nach hinten gehen kann hat das Wochenende am Achensee wieder gezeigt. Wir bleiben voll fokussiert und freuen uns auf spannendes Finale am Wolfgangsee“, so Bernhard Ziegler vom SCM.