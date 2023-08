Weitere Bohrungen: Ölfeld in OÖ wird erweitert

Die ADX VIE GmbH - eine Tochterfirma des in Australien gelisteten Explorationsunternehmens ADX Energy - will noch heuer Öl-Produktionsbohrungen auf ihrem Gebiet Anshof-2, südlich von Bad Hall im Bezirk Steyr Land, starten. Die MND Austria a.s. steigt mit Investitionen von insgesamt 11,52 Mio. Euro in das Projekt Anshof ein und erhält dafür 30 Prozent der Erträge.