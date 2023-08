Betriebe schrauben Investitionen massiv zurück

Jeder Dritte hat kein Geld für Neuerungen

Demnach rechnen nur noch 19 Prozent der Firmenbosse damit, genug Geld für Innovationen aufbringen zu können, wobei großteils sogenannte Ersatzinvestitionen geplant sind. Für echte Innovationen fehle eben zumeist die Finanzkraft. Das absolute Alarmsignal: In jedem dritten Betrieb werden in nächster Zukunft überhaupt keine Mittel mehr für Erneuerungen eingeplant. „Der Anteil dieser Unternehmen hat sich innerhalb von nur zwei Jahren verdoppelt“, heißt es aus der Kammerzentrale in St. Pölten.