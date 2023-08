Alaba feierte mit Bayern- und BVB-Spielern

Am Samstag startet David Alaba mit Real Madrid in die neue „La Liga“-Saison. Zuvor sollte es noch ein wenig Party sein. Laut „Bild“ feierte der ÖFB-Legionär am Wochenende mit Bayern-München- und Borussia-Dortmund-Spielern in einem Münchener Klub bis in die frühen Morgenstunden.