Nach Hochwasser: Pegelstände der Flüsse sinken

Murenabänge größtes Problem

In den kommenden Tagen dürften Hangrutschungen und Murenabgänge das größte Problem sein. Am Sonntagvormittag waren 280 Rutschungen in der Steiermark erfasst. Viele Ortswasserleitungen insbesondere im Bezirk Südoststeiermark sind durch die Rutschungen gebrochen. Mit Stand Sonntagnachmittag wurden in der Steiermark 82 Personen aus ihren Wohnhäusern in Sicherheit gebracht worden. Wegen der Vielzahl an Hangrutschungen wurden am Abend die gesamten Bezirke Leibnitz und Südoststeiermark zum Katastrophenfall erklärt.