Historischem Baujuwel droht nun sogar der Abriss

Um diese kulturhistorisch wertvolle Substanz ist es ewig schade. Denn es bildet mit dem Nachbarbarhaus, in dem der Kindergarten untergebracht ist, ein einzigartiges Ensemble, wie man es selten findet“, bedauert Heinz Hausmann-Fischer, ehemaliger und heute in ganz Österreich gefragte Stadtarchitekt der Porzellanstadt. Auch Kunstmäzen Josef Renz ist ob des drohenden Verschwindens des gut erhaltenen Juwels bestürzt. Dieses war in der Zeit zwischen 1860 und 1880, also im Historismus errichtet, worden.