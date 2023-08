„Undankbar“: Mane-Berater schießt gegen die Bayern

Dabei kritisierte er besonders die Art und Weise, wie Mane von den Bayern-Bossen in den vergangenen Monaten behandelt wurde: „Es war keine fußballerische Entscheidung (ihn zu verkaufen, Anm.). Sadios Gehalt hat die Deutschen gestört, sie haben nicht verstanden, wie ein Afrikaner in den Verein kommt und vor allen anderen zum Topverdiener wird. Also wollten sie ihn loswerden“, sagte Cissé in der Sendung „After Foot“ beim französischen TV-Sender „RMC“.