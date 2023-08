Sind Sie mit dem Hochwasserschutz zufrieden?

In den letzten Tagen verbreiten katastrophale Unwetter Chaos in Österreich. In den stark betroffenen Gegenden wie z.B. in Kärnten und der Steiermark müssen Leute sogar evakuiert werden. Der Katastrophenschutz bemüht sich, die betroffenen Orte zu sichern und Verletzte zu retten. Sind Sie von den starken Unwettern betroffen? Sind Sie mit dem Hochwasserschutz in Ihrer Region zufrieden? Schreiben Sie es in die Kommentare!