Bergsteiger abgestürzt: Nebel erschwerte Einsatz!

Herausfordernder Einsatz am Freitag für die Bergrettung in Osttirol: Ein 49-jähriger Alpinist stürzte bei einer Wanderung in Hopfgarten in Defereggen 15 Meter ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Eine Bergung mit dem Hubschrauber war aufgrund des Nebels zunächst unmöglich. Die Einsatzkräfte mussten zu Fuß aufsteigen.