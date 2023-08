Merkel machte böse Miene zu royalem Besuch

Ein Gesicht wie zehn Tage Regenwetter machte die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer Ankunft zur Premiere von „Orfeo ed Euridice“ am Freitagabend. Nun ja, geregnet hatte es die vergangenen Tage wirklich viel. Das dürfte der Ex-Politikerin einen Strich durch Teile ihrer Urlaubsplanung gemacht haben. Denn viele Termine – außer den Festspielbesuch – nahm sie bisher in Salzburg nicht wirklich wahr. Auch in ihrem Lieblingslokal in der Salzburger Innenstadt wurde die 69-Jährige dieses Jahr noch nicht gesichtet.