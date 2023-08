„Verlieren geht nur, wenn der Gegner besser ist“

Mit dem 2:0-Heimsieg zum Saisonauftakt gegen die Vienna ist Aufsteiger Bregenz ausgezeichnet indie zweite Liga gestartet. Heute wartet in Amstetten das erste Auswärtsspiel auf Andy Heraf und seine Mannschaft. Während die Landeshauptstädter in Runde eins siegten, unterlagen die Niederösterreicher beim GAK glatt mit 0:3. „Aber das war wohl auch dem starken Gegner geschuldet“, meint Heraf, „sie waren in den letzten Jahren immer stark, so schätze ich sie auch in dieser Saison ein. Es wird nicht einfach, aber für uns ist kein Spiel einfach.“