Große Wohnnot ruft Wut und Verzweiflung hervor

Ansturm auf Beratungen wegen finanzieller Sorgen

All das sind Geschichten, die in Salzburg allerorts zu vernehmen sind. Bei Schuldnerberatungen, in Bankhäusern, bei Anlaufstellen für Konsumentenschutz und Co.: Sie alle erleben einen Ansturm von Anfragen und Hilferufe in Not geratener Menschen. In den meisten Fällen hat das mit der eigenen Wohnsituation zu tun.