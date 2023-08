Abzock-Opfer hadert mit sich: „Wie blöd bin ich?“

Ihren Namen möchte die Salzburgerin nicht in der Zeitung lesen. Zu groß ist der Ärger über die eigene Naivität. „Wie konnte mir bloß so etwas Dummes passieren?“ Die Pensionistin fiel auf Online-Abzocker herein. Die Betrüger gaukelten der Frau eine lukrative Geldanlage vor. Nach dem Motto: „Minimaler Einsatz, maximaler Gewinn.“ Doch daraus wurde nichts – im Gegenteil!