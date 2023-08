Zivilschutzwarnung für Teile der Steiermark

Seit der Nacht auf Freitag sind im Süden der Steiermark massive Mengen an Regen gefallen. Und weil die Wetterlage wohl weiter dramatisch bleiben wird, hat das Land Steiermark für die betroffenen Gebiete nun eine Zivilschutzwarnung ausgesprochen. „Unser Appell an die Bevölkerung lautet, sich an die Anweisungen der Behörden und der Einsatzkräfte zu halten und in dieser angespannten Situation kein unnötiges Risiko einzugehen", sagen Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.