Topmodel über Sex im Alter & den Kampf FÜR Falten

Alleine in den ersten drei Jahren zierte sie 300 Cover, stand für Chanel, Hermes, Versace oder Calvin Klein unzählige Male vor der Kamera. Warum sie für „alternde“ Gesichter kämpft, wieso Sex im Alter großartig ist und weshalb Alters-Diversität eine Lüge der Medien sei? Im Interview mit Sasa Schwarzjirg verrät das Supermodel so einiges und lässt aufhorchen. Umso größer ist die Freude, wenn Paulina Porizkova im Oktober sogar Wien beehrt. Sie ist die diesjährige Botschafterin der „Vienna Awards for Fashion & Lifestyle“, die am 18. Oktober in Wien stattfinden.