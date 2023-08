Meidlinger Boxer erfüllte sich Traum von den USA

Heimweh und Wien als Nummer 1

Jeden Tag steht der Meidlinger nun früh auf, um stundenlang im berühmtesten Box-Gym der Welt, dem Wild Card Gym in Los Angeles, zu trainieren. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, freut er sich. Leicht ist dabei nicht immer alles. Vor allem der Kontakt zu Familie und Freunden. Bereuen will er trotz Heimweh nichts. „Ich liebe Amerika, aber Wien wird immer meine Nummer 1 bleiben“. Seine ersten vier Kämpfe in den USA konnte Umar auch gewinnen. Am 26. August steht er wieder im Ring - und visiert den nächsten Erfolg in rot-weiß-rot an.