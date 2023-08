Der FC Chelsea bedient sich beim PL-Konkurrenten

23 Millionen Euro (plus Zuschläge in der Höhe von 6 Millionen) soll Chelsea an den Premier-League-Konkurrenten überweisen. Nachdem Edouard Mendy die „Blues“ für 18,5 Millionen Euro in Richtung Matthias Jaissles Al-Ahli verlassen hatte, war der Klub seit einige Wochen auf der Suche nach einem neuen Keeper.