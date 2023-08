Post Malone kauft Spielkarte für 2 Millionen $!

Dieser Glückspilz hatte den richtigen Riecher. Ein Mann aus Kanada habe die sogenannte „One Ring“-Sammelkarte aus dem Spiel „Magic: The Gathering“ entdeckt, so berichtete es zumindest der kanadische Rundfunk „CBC“. Glücklicherweise erkannte er, was er da in den Händen hielt und ließ es auch direkt überprüfen.