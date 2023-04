Der Salzburger Wohnungsmarkt dreht sich

Die Entwicklung in den einzelnen Bezirken ist allerdings sehr unterschiedlich. Während es in der Stadt und im Pinzgau ein zweistelliges Prozent-Minus gab, nahmen die Geschäfte im Tennengau und Lungau im zweistelligen Prozentbereich zu. Die Quadratmeterpreise gingen in jedem Bezirk nach oben. Im Lungau aber fast um 25 Prozent, im Pinzgau dagegen nur mehr um 0,3 Prozent. Österreichweit könnten die Preise 2023 zurückgehen, vermuten die Remax-Experten.