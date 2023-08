St. Veit an der Glan ab 2025 ohne Hallenbad?

Die archäologischen Grabungen am zukünftigen Gelände des Klagenfurter Hallenbades am Südring sind bereits im vollen Gange. Im dritten Quartal 2025 soll die neue Schwimmhalle in voller Pracht erstrahlen. Bis dahin weichen viele auf das Hallen- und Freibad in St. Veit an der Glan aus, das sich heuer über gute Zahlen freut, denn der Andrang ist groß. „Von Jänner bis Mitte Juli 2023 konnten wir bereits knapp 85.000 Besucher verzeichnen. Zum Vergleich, im ganzen Jahr davor waren es insgesamt 101.000 Besucher“, so Pressesprecherin Karin Schweighofer.