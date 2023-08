Corona-Quarantäne in Bayern war teils unwirksam

Quarantäne galt für zehn Tage

Die für unwirksam erklärte bayerische Verordnung wurde am 5. November 2020 erlassen. Sie sah vor, dass Menschen, die nach Bayern einreisen und sich innerhalb von zehn Tagen zuvor in einem Risikogebiet aufgehalten haben, direkt anschließend in Quarantäne müssen. Es handelte sich um zehn Tage. In Österreich waren ebenfalls Teile der Corona-Schutzverordnung unwirksam. Ein weiterer Punkt war zum Beispiel das Betretungsverbot von öffentlichen Plätzen, das als unzulässig bezeichnet wurde.