Wirbel um nächtlichen Radau von Jugendlichen

Wirbelnde Jugendliche und junge Erwachsene lassen in Neufeld derzeit wieder die Wogen hochgehen. Bereits in der Vergangenheit hatte es Beschwerden über Vorfälle gegeben. Nun wird erneut Kritik aus der Bevölkerung laut. Der freiheitliche Gemeinderat Peter Aschauer hat deswegen einen Brief an den Landespolizeidirektor geschrieben. In diesem ist von Straßenrennen und Vermummten, die mit Schreckschusspistolen durch die Ortschaft laufen, sowie Sachbeschädigungen die Rede. Aschauer fordert eine Sicherheitsoffensive für Neufeld und Umgebung sowie verstärkte Polizeipräsenz.