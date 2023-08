Arbeitsloser schmuggelte neun Kilo Kokain im Auto

Ein Drogenschmuggler ging der Polizei kürzlich bei einer Schwerpunktaktion in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ins Netz. Der arbeitslose Deutsche hatte nicht weniger als neun Kilogramm Kokain an Bord - in Päckchen verpackt und in einem extra im Auto eingebauten Versteck verstaut. Der Verdächtige ist in Haft und schweigt.