Maierhofer: „Es braucht Orientierung und Tabellen“

Reform in Europa, Frauen und Gleichberechtigung

In dieser Saison geht es für die österreichischen Bundesliga-Klubs wieder um europäische Startplätze, doch ab der kommenden Saison werden die einzelnen Bewerbe anders aussehen. So gibt es im nächsten Jahr keine Champions League Gruppenphase, sondern eine 36er-Liga. Außerdem werden auch die Damen zum Thema, nachdem sich die Gruppenphase der Weltmeisterschaft in Australien/Neuseeland dem Ende zuneigt. Speziell auf die Gleichberechtigung im Sport wird Bezug genommen. Alles zu den kontroversen Themen sehen Sie im Video!