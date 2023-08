Frisch sanierte Straße schon wieder aufgerissen

Bereits der zweite Fall

Er erinnert an eine ähnliche Pannenbaustelle, den sogenannten Goldenen Weg, der vor allem Radler von der Donaulände ins Stadtzentrum lotsen sollte. „Auch dieses Prestigeprojekt war völlig verkorkst, der sündteure Belag hielt dem Wetter nicht stand“, so Bors. Ein Rechtsstreit mit der betroffenen Firma zog die Sanierung unnötig in die Länge. Was den FPÖ-Mann bei der Kirchengasse nun zusätzlich auf die Palme bringt: „Warum entstehen der Stadt durch einen Fehler der Baufirma Mehrkosten von 40.000 Euro?“