Praterstern ++ OEVP:„ Abschiebungen sind ein Muss“

Brennpunkt Praterstern: Erneut ereignete sich am Sonntagfrüh ein Überfall, bei dem zwei Jugendliche ausgeraubt wurden und zwei junge Syrer daraufhin festgenommen wurden. Schon am vorherigen Samstagabend war ein Polizeieinsatz nötig, als ein 33-Jähriger einen Hundebesitzer an einem Fastfood-Stand mit einem Messer bedrohte. Und: Während in den Nachbarländern die Asylantragszahlen steigen, verzeichnet Österreich im ersten Quartal einen Rückgang. Innenminister Gerhard Karner schilderte (ÖVP) am Montag, mit welchen Maßnahmen dies gelungen ist. Jedoch betonte der Politiker, dass es keinen Anlass zum Jubeln gebe. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Montag, den 31. Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.