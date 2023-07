Rangnick will „österreichische DNA“ in ÖFB-Teams

Rangnick relativiert Aussagen

Rangnick beschäftigte sich seit seinem Amtsantritt beim ÖFB-Team im Juni 2022 vor allem mit der A-Mannschaft und den darunter liegenden Auswahlen und weniger mit dem Kinder-Fußball, weshalb ihm entgangen war, dass es in Österreich im U6- bis U12-Bereich seit der Saison 2022/23 keine Tabellen mehr gibt. Vor wenigen Tagen kritisierte er auf einer Trainertagung in Deutschland den Ansatz, den jüngsten Kickern den Ergebnisdruck zu nehmen, was in seiner Wahlheimat mancherorts für Stirnrunzeln sorgte. Rangnick war nun bemüht, zu relativieren. „Ich habe meine Meinung zu diesem Thema gesagt, wusste aber nicht, wie der Stand der Dinge in Österreich ausschaut. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich diese Aussage nicht getätigt. Mir geht es am Ende um den Spitzenfußball.“ Schöttel sah in Rangnicks Wortmeldung kein Problem. „Wir werden mit ihm dieses Thema gezielt im Herbst besprechen“, meinte der Wiener.