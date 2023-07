Rangnicks Kader: Diese Toptalente sind mit dabei!

Ein Novum

Außerdem nehmen an dem Lehrgang sämtliche Nachwuchs-Teamchefs der ÖFB-Männer- und -Frauen-Auswahlen teil, ebenfalls mit von der Partie sind Frauen-Nationaltrainerin Irene Fuhrmann und Futsal-Teamchef Patrick Barbic. Damit findet erstmals in der Verbands-Geschichte ein Lehrgang mit allen ÖFB-Teamchefs statt. Auch Sportdirektor Peter Schöttel und Günter Kreissl (Leiter Projekt 12, Head of Goalkeeping) werden in Lindabrunn anwesend sein.